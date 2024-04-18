課本價格高於通脹　議員指加重家長與學生負擔

對於今年課本價格平均加幅，較去年的2.7%高，也高於通脹，教育界立法會議員朱國強表示，即使加幅看似溫和，但本地經濟仍在復甦，相信家長與學生的開學支出增加，會加重他們的負擔。雖然學校可鼓勵學生使用二手書，但隨着初中公民、經濟與社會科、修訂的中學宗教課程，將於9月推行，這些科目無可避免要使用新版課本，而2025年推出的小學科學科、人文科，預料也出現同樣的情況。

他呼籲學校，除非新科目或課程重大改動，否則在擬定書單時，應盡量容許學生使用二手課本。隨着學齡人口下跌，出版教科書利潤減少，致高中選修科課本，加幅一般較高。至於核心科目公民與社會發展科，個別課本加幅較高，他認為與出版社的經營策略有關。

隨着公民科課本在2022年推出，學校選書後的市場形勢已定，出版社已無需要如當年般以減價戰，或把兩級課本半送半賣，去搶攻市場，同時考慮到公民科首屆文憑試後，坊間將有二手書，勢必影響新書需求，使得出版社傾向調高售價。雖然有考生選擇「裸考」公民科，但日常課堂始終要使用通過送審的課本，而首屆文憑試題目出爐，大家對考試要求亦有了解，相信家長多傾向買二手書。