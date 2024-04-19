勞動人口參與率低　議員斥香港福利制度　愈躺平福利愈多

2024/25年度勞工及人力發展的政府經常開支預算為33.5億，較去年修訂預算的28.1億增加5.4億，增幅約19.4%，佔整體政府經常開支0.6%。立法會特別財委會今（19日）審議有關預算，有議員關注香港勞動人口參與率太低，又斥香港福利制度「愈躺平福利愈多」，「愈努力咩都冇，萬事靠自己」。不過勞工及福利局局長孫玉菡表示勞動人口參與率由於人口老化，政府預計會逐年下降，而大勢不能輕易逆轉。

議員洪雯表示香港勞工不足其中一個重要原因是勞動參與率太低，而2023年香港勞動人口參與率只有55.1%，低於新加坡的70%，而勞動人口參與未來會逐年下跌，2032年甚至下降至53.2%。她又指有研究顯示，全港收入最低的20%的低收入家庭中，每4戶有3戶不工作，低收入家庭處於勞動年齡而完全不工作的數字在25年來上升一倍，而香港福利制度令「愈躺平福利愈多」，「愈努力咩都冇，萬事靠自己」。她舉例綜援人士自力更生計劃，只有5%參與，當中只有佔整體綜援人士0.1%脫離綜援。

孫玉菡表示政府會鼓勵健全成人的綜援人士自力更生，但如果經過努力未能脫離綜援網，原因可能眾多，例如單親媽媽，又表示勞動人口參與率由於人口老化，政府預計會逐年下降，大勢不能輕易逆轉。

議員鄧飛也表示2024年第一季度總就業人口相比起23年年底至2024年年頭總就業人口減少6,300人，但總勞動人口增加3,100人，詢問是否有勞動人口退出就業市場。孫表示總勞動人口在每個季度都有波動，因此難以具體列出原因，而隨着香港復常，相信可以帶動總勞動人口增長。

另外，議員簡慧敏詢問明年5月1日取消強積金對沖安排，是否不會受積金易平台是否如期推出影響，因當局指會構建政府資助計劃資訊科技系統，近來有政府出現系統問題，詢問如何做好各方面工作，如壓力測試。孫強調取消強積金對沖安排不需要建基於積金易平台，也會確保系統能夠運作。