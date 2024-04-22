全城今起齊走塑　攜手邁向新里程　半年供商家適應

踏入4.22「世界地球日」，管制即棄塑膠新法例今日起實施，全城邁向「走塑」新里程。新法例下，已有成熟替代品的即棄塑膠餐具和其他塑膠產品如發泡膠餐具、膠飲管、膠刀叉匙、膠碟、膠柄棉花棒、雨傘袋、食物膠籤、膠牙籤等和一些生活非必需品如熒光棒、氣球棒和充氣打氣棒等將不可以銷售或提供。至於其他未有成熟替代品的即棄塑膠餐具如膠杯、膠碗、膠飯盒和膠蓋，食肆及店舖可繼續銷售或向外賣客人提供。酒店和賓館則不可在房間內向客人免費提供即棄膠樽裝水和即棄塑膠洗漱用品，例如膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、細膠樽裝的身體清潔用品等。換句話說，酒店和賓館可向客人收費提供這些塑膠產品，或可以選擇免費提供非塑膠或可重用的替代品。

香港每日將接近2,400公噸廢塑膠送往堆填區，當中塑膠及發泡膠餐具每日棄置量佔約227公噸，相等於每年超過82000公噸，即約5500部雙層巴士的總重量，對堆填區造成沉重負擔。

市場上其實已有不少商店一早轉售非塑膠餐具和產品，而且非常暢銷，例如紙飲管、紙碟、木/竹攪拌棒和刀叉匙以及木和紙軸棉花棒。家居用品店「Pricerite實惠」早在2018年已引入可重用產品及非塑膠製的即棄產品，同時完全放棄銷售即棄塑膠餐具等產品。現時正售賣甘蔗渣製圓碟、木叉匙筷子、竹漿紙杯，以及紙飲管，亦有銷售可重用餐具套裝等。實惠集團行政總裁吳獻昇表示，顧客反應積極正面，相關產品在過去5年的銷售已增加1.5倍，更較原先的即棄膠產品暢銷，並沒有對營運造成影響。

大家樂集團旗下全線品牌逾380間分店亦於上周二起轉用非塑膠外賣餐具；並推行「大家自攜杯」計劃，以8間分店作為試點，鼓勵顧客使用自攜杯到店購買飲品，盡量減少使用即棄容器。集團亦推出限量版環保餐具套裝，希望顧客逐步建立自攜容器的習慣。

信和集團助理可持續發展總經理郭鎧怡表示，香港富麗敦海洋公園酒店開業起已在樓層便利位置安裝智能添水站，供住客自備水瓶或使用房間提供的玻璃瓶添水，以取代即棄膠樽裝水，並指客人的反應非常正面。郭提到，客房提供的沐浴洗頭用品亦採用可重用的按壓式容器，酒店也將會在預約系統會提示客人自行攜帶洗漱用品。在新法例實施初期，如客人需要牙刷、梳等，酒店將暫時以付費形式向客人提供上述用品，收取的費用將捐助海洋保育。另外，酒店已安裝雨傘除水機取代即棄塑膠遮袋。

環保署表示，管制計劃實施後，商家仍有6個月適應期。在適應期內，環保署人員不會對違規業務進行執法。期間署方會繼續探訪餐飲、零售、酒店處所，了解運作情況，並且宣傳教育、提供建議和資訊，協助企業盡快調整以符合新法例下的規定。