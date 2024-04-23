滙豐6月起上調27項服務收費　電匯手續費倍增至每次$100

滙豐銀行將於6月起上調27項服務費用，當中升幅最多的是電匯手續費。

銀行業務數碼化，惟仍有不少市民到實體分行存輔幣、現鈔及支票。本港龍頭銀行滙豐通知客戶，將於6月起上調27項服務費用，大部分加幅達1成或以上，個別項目收費加幅更達5成至1倍不等。其中，一般客戶每日存入500個或以上輔幣的最低收費將調高10%，至55港元；所有客戶每日存入多於200張現鈔最低收費，亦加10%，至55港元，而調幅最勁的一項收費是一般客戶電匯手續費，加幅1倍至100港元。分析認為滙豐是次大規模加費，勢令同業加入檢視收費調整的行列。

滙豐通知客戶，將調整財富管理及個人銀行業務服務費用，於6月1日起生效。是次調整涵蓋多項服務收費，包括發出或購回本票的收費上調6.7%至12.5%不等；報失本票基本收費加33.3%。

由6月起滙豐的一般客戶存入500個輔幣或以上，最低收費將由50港元加至55港元，加幅為10%；卓越理財客有關最低收費則加20%，至30港元。如客戶每日存入現鈔達200張以上，最低收費一律調升10%，至55港元。雖然存入支票的收費表面上未作調整，但將豁免收費的存入支票數量門檻由30張降至15張，而15張以上每張額外支票便要收費，有別現時存入30張支票以上才收費。該行又將一般客戶購買禮券的費用調高20%至25%，即每張禮券費用為10至12港元。

匯款方面，透過分行電匯服務收費加幅介乎0%至4.2%；透過網上理財及流動理財的其他電匯收費加30%；而一般客戶經網上理財及流動理財進行的電匯手續費(代替海外滙豐集團成員/分行收取的匯款手續費)便是今次加幅最多的一項，達1倍，將由每次50港元倍增至100港元。至於跨行轉帳收費上調幅度則介乎10%至25%。

滙豐發言人表示，該行會不時檢視服務及收費，會考慮不同的因素，如通脹、營運費用及市場環境及定價等作調整。金融界議員陳振英指，滙豐大規模調整收費，或令其他銀行檢視收費調整的機會增大。