供稱重光擬推台灣線　陳梓華即獲黎智英牽線《台蘋》社長

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日(23日)在西九龍法院(暫代高院)續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。庭上透露，「重光團隊」想發展「台灣線」，黎智英即牽線，把《台蘋》社長介紹給陳梓華。黎智英亦曾問陳，可否幫助呼籲訂閱《蘋果日報》。

陳梓華說，黎智英想團結國際線及「攬炒派」，令整個運動在國際線上有明確方向。由於「攬炒派」的人多選擇匿名，很難有代表性，如果有黎智英引薦或支持，則官員會肯見他們。另外陳指，黎智英說過，如果勇武派「無分寸、無組織」，濫用暴力，會失去國際支持，美國內部取態是不想見到暴力升級。陳續稱，「攬炒巴」劉祖廸未必完全認同「好暴力」的行動，但因「兄弟爬山 各自努力」，劉不會批評或阻止。

陳梓華續供稱，2020年5月，他知道黎智英病了，遂傳訊息給黎智英，告訴對方國際線上的情況，包括李宇軒的日本線，及劉祖廸的英國線，他們會跟官員見面，推動制裁。陳說，劉祖廸、李宇軒及他都有共識，會跟隨黎智英的方向行事。另外，相若時間，黎智英傳訊息給他，問做文宣的人可否幫助宣傳《蘋果日報》，以增加訂閱量。同月，「重光團隊」內有人提出發展台灣線，但他聯絡不到黎智英助手Mark Simon，遂直接找黎。黎讓他直接聯絡《台蘋》社長陳裕鑫。

涉案4名被告包括黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022