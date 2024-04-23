源禾路兩死意外　專家推斷開井蓋時硫化氫含量高　工人暈倒跌入

黃敬推斷有機會因工人打開井蓋時被硫化氫導致暈眩而掉井。

沙田源禾遊樂場於昨晚(22日)深宵至今早(23日)凌晨進行渠務工程時，發生工業意外，釀成兩死兩傷。當局表示，事件中4名工人進行污水渠清洗工程，按擬定工作程序，工人應從沙井外引入高壓水喉進行清洗工作，毋需進入沙井內部。專家指工人被發現於井內，或因打開井蓋時硫化氫含量高而致暈倒掉進井內；而區議員就建議進行有關工程時，工人要評估有否配戴呼吸器具的需要。

據報救援人員到場時，發現兩名受傷工人於地面及接近渠口位置，仍有知覺；而另外兩名則被困4米下的井底，救回時已無呼吸脈搏，送院後證實不治。香港管綫專業學會前會長黃敬於事後到場了解，他表示有關的渠道疏通工作，使用高壓水槍屬正常方法之一，而使用期間理應不需進入沙井。他認為工人落井或出於不同原因，推斷有機會因為工人打開井蓋後，硫化氫含量太高導致暈眩而跌入沙井內。

該區區議員就指，兩名工人倒卧於沙井範圍，並非在渠內。而涉事沙井約3至4米深，所處位置距離污水泵房較近，泵房儲水後流走，令渠水流動較慢，硫化氫濃度一般會偏高。他認為進入沙井工作，工人要先作風險評估，決定是否要配備呼吸器具。