玫瑰崗中學停辦惹議　家長哭訴教育局不作為　議員將提申訴

玫瑰崗中學停辦爭議不休。有議員今日（28日）聯同學生家長召開記者會，多名家長均對校方突改口提早停辦的做法感不滿，直言對方「佢真係唔在乎你哋啲學生」。另有家長哭訴指教育局從未接觸家長和學生，認為局方對事件不聞不問、甚至屬「不作為」。議員同斥教育局採取的行動不夠形容局方在事件在猶如「觀察員」，聲言局方若在1個月內不提出滿意的回覆，將就事件向申訴專員公署作出申訴。

原擬於2025/26學年停辦的玫瑰崗中學，早前突改口敲定全體學生將提早於2024/25學年轉往余振強紀念第二中（余二），做法引起師生不滿。

家長鄭先生指，自己的妹妹現正在該校就讀中五，校方原本決定在2025/26學年停辦安排，使其妹妹不受停辦決定影響，惟校方早前突改口，使其妹妹在即將面對文憑試的情況下要處理升學安排，指她受事件影響目前已「無心向學」。雖然校方提出轉校余二的安排，但他擔心妹妹轉校後未能適應新的老師，又指余二早前有醜聞發生，坦言對學校管理感到憂慮，但目前「肉隨砧板上」，暫時只能於下學年轉到余二。校方早前向每名受影響家長提出發放9,000港元轉校津貼，鄭先生質疑校方既然稱有財政問題何以能發放將近300萬的津貼。

李太則指小朋友現正在玫瑰崗就讀中三，同樣在迫於無奈的情況下可能將要轉到余二。雖則小朋友升學問題看似已得到解，但她指校方做法令學生感到傷害做法，令學生感覺「誰大誰惡，誰正確」。

在發言期間該學生的李太一度落淚，哭訴教育局「不作為」，斥事件發生至今教育局從未接觸過家長，自己曾向教育局要求解釋，惟當局卻沒有回應。李先生補充道，「由頭到尾教育局乜都唔做」，任由由校方「點玩」，教育局無同學生同家長傾「不作為」，對此感到失望。

社福界議員狄志遠斥學校表面上同家長傾，但校方在早前操控數據，安排上「不夠專業」，「行政上不負責任，令人好多受到傷害，又重申以往的過去「殺校」為教好所有學生才結束營辦，但校方卻「反反覆覆」。他指早前要求教育局就事件作回覆，對方其後卻要求延遲兩星期，局方聲稱要向校方取資料，他質疑當局要向校方再取資料，認為局方一直無關心事件，指會要求教育局交代如何妥善處理玫瑰崗中學殺校安排、殺校政策安排等，如果教育局在1個月內不交代事件，將向申訴專員公署作出投訴。

另一議員江玉歡指曾與家長接觸後有感觸，自己小朋友當年是嶺南小學，學生同家長都係人有感情，非學位咁簡單，質疑教育局不採取積極角色，要如此後退，敢由辦學機構讓校方商討不當，形容教育局在事件為「觀察員」，採取的行動完全不足夠，要求「教育局不能再逃避，不能再後退」。