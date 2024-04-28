替代餐具質素佳　齊走塑問題不大

全港首階段「走塑」本月22日已正式實施，食肆禁止向顧客提供膠刀叉、膠匙羹等即棄塑膠餐具，以及所有發泡膠餐具；不過有部分市民卻反映食肆提供的替代餐具並不好用，當中紙製飲管和紙羹容易變軟，木刀和木叉則被指「拮不到食物」。與其說問題出在「環保走塑太麻煩」，不如說「產品質素不過關」，即使以前用膠叉膠羹，有些也是用兩下便變形，而市面上的替代餐具其實有不少也是既環保又好用。《東呼即應》實測過數款替代餐具，1款竹匙羹放進粥裏1小時後仍然堅硬，而攪拌咖啡用的木棒，亦非坊間所指「多浸兩下」便變軟。

悅空間酒店配套有限公司銷售主任黃志誠指，甘蔗漿、木製及竹餐具都是政府認可的材料，而木製餐具價錢暫時可做到低於2毫，所以可以替換膠餐具，而硬度或各方面都會比較優勝。至於為何紙飲管容易變軟及變形、杯蓋容易塌下來，其實亦是與磅數和厚薄的程度有關，品質較好的產品經過3至4小時亦沒有問題。黃志誠指，他們的主要客群是酒店業為主，暫時有30至40間的酒店向他們採購，主要會選用木製餐具。另外醫院亦有涉獵，但會出於安全理由，例如木折斷後怕弄傷老人家等，所以會選用甘蔗餐具。

漢施國際有限公司銷售經理韓瑞濤則指出，他們客群包括餐廳、學校或醫院飯堂等，現在是首階段管制即棄塑膠產品，刀叉匙羹紙飲管需求愈來愈多，提及他們有售的蔗渣湯匙，是純蔗渣沒有塗層及過膠，可以置於沸水中大約1小時45分鐘，滾水攤涼後亦只是輕微受潮的感覺，不會軟到盛不了東西。竹匙羹則有足夠堅硬度，可以用來吃飯，如果盛湯則有另一款竹製湯匙，因此吃飯、飲湯和食糖水也沒有問題。飲管方面，例如飲用珍珠奶茶的紙飲管在使用上亦一點間題也沒有，因為紙飲管捲4層紙，比較硬身，再加上飲管口造得尖一點，飲管插進去便容易插穿層膠。

《東呼即應》帶同替代餐具訪問市民意見，李女士認為新的替代餐具是可以接受，陳先生亦感到較木和竹匙好，因為更硬淨，長者更易用。記者亦進行了實測，先以木刀試切豬扒，鋸紋深的木刀很輕鬆就能切到，豬扒的切口亦很完整，即使細把的鋸齒紋木刀雖然需要花一點力氣，但亦切得到。匙羹方面，竹匙羹放於一碗白粥大約1小時後，羮的軟硬程度都沒有變化，用纖維匙羹則可以撈糖水。飲品配件方面，紙飲管使用後拿出來仍是完整無缺，沒有變軟；紙杯蓋放置約1.5小時後依然不軟，相當堅挺，亦不會如其他食肆的替代餐具般浸至軟身、皺了以致不能喝。

說到底，雖然保護環境人人有責，但始終涉及改變市民生活習慣，最初適應期有不解或不滿，完全可以理解，但相信自備餐具將隨社會環保意識提高，漸成為市民生活習慣一部分，如果能夠提供多一點誘因，相信市民的適應程度會快很多。現時市民只要下載「走塑有賞」手機應用程式，透過響應「帶餐具 走即棄」，集齊印花便可以在多家餐廳食肆換取優惠或贈品，之前要儲12個印花，現在只需儲齊3個印花，即是「走餐具」三次，便可以在5月5日至6月5日內換領精美的「6仔可重用不銹鋼餐具」，不銹鋼餐具限量5萬套，消費者有優惠，食肆多做點生意，還可以推廣「絕膠救地球」環保意識，絕對是三贏。