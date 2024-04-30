指垃圾徵費懲罰弱勢社群　社福界籲押後一年實施

垃圾徵費去向未明。社福界議員狄志遠今日(30日)聯同17個團體會見環境及生態局官員，就垃圾徵費表達意見。狄志遠批評政府官員「喺辦公室諗問題」，促分階段、先易後難地實施垃圾徵費，表示將視乎政府在5月時交代垃圾徵費細節，如不滿意不排除辦遊行。另有與會人士批政府向綜援和殘疾人士收費，無疑為「百上加斤」，要求建議容許傷殘人士免費取得膠袋，又指先行先試有「甩轆」情況，建議續押後一年實施垃圾徵費。

狄志遠強調支持環保政策，期望政府5月交代具體落實方向，倡分階段以「先易後難」實施垃圾徵費，先在公共屋邨、大型屋苑、學校、政府部門、醫院等實行，並完善好相關位置的配套。他相信分階段實行不會對公共屋邨等居民造成不公，估計垃圾徵費的相關罸則，未來一段時間難以執行，或至少有半年呈擱置狀態。

他指出因垃圾徵費，私人院舍棄置尿片的開支每月需5、6千港元，惟尿片數目難以減少，成本最終只會轉嫁至院舍長者，情況並不理想。另外，為配合垃圾收費實施，立法會財務委員會早前批准向綜援受助人及長者生活津貼受惠人每人每月發放10港元津貼，狄指有關安排是官員「喺辦公室諗問題」，事關單是尿片已經超過10港元，象徵式的津貼無於事。他重申，假如政府在5月沒有解決好配套等問題，不排除任何行動，包括遊行。

精神病康復者組織，康和互助社聯會代表指其成員，均以綜援和家人資助維生，政府的垃圾徵費只會令他們「百上加斤」，形容是變相懲罰，促請政府以鼓勵方式驅使市民減廢。嚴重智障人士家長協會代表，亦認為垃圾徵費對其為「變相懲罰」，指該協會早前以問卷形式向其會員進行調查，當中有6成人每日都要棄置醫療廢物，逾3成人指垃圾徵費令其支出額外增加151港元。雖然明白政府在財赤下難向相關人士提供津貼，建議容許傷殘人士填寫表格可免費取得膠袋。社協代表則指出逾5成受訪者的私人大廈出現胡亂棄置垃圾的問題，認為私人大廈有出現「甩轆」的情況建議續押後一年。