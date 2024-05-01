女子網戀先墮「刷單」陷阱　再遇假「律師」助追討共騙112萬元

騙徒手法曾出不窮，市民需小心謹慎免「上當」。執法部門今日（1日）於社交網頁發文揭發一宗「上當」兩次的騙案，一名女子曾於4年前經由手機應用程式WhatsApp結識男子，發展網上情緣，並被要求在假網站註冊戶口進行「刷單任務」賺取佣金，被騙8萬港元本金；及後女子發現被騙，直至近日再見到網上有「律師」廣告聲稱可替受害人追討賠償，又再次被騙104萬港元。

貼文指出，女子經由「白撞」WhatsApp結識了一名男子，在對方噓寒問暖、關懷備至下，很快便發展成網戀關係，對方並游說在假網站註冊戶口進行「刷單任務」以賺取佣金，於是該女子將8萬港元本金存入網戀男友提供的銀行戶口，以充值假網站帳戶，及後該女子發現不能提取假網站帳戶的本金及佣金，網戀男友亦失去聯絡，始知受騙。

受騙女子用了4年時間洗刷傷痛，直至日前在社交媒體Facebook上，見到有關律師團隊可代挽回騙款的廣告，主動聯絡後，一名「陳律師」向受騙女子稱難以追討騙款，不過就又介紹受騙女子做「刷單任務」賺佣，以補償4年前的損失。最後案件重演，受騙女子再在假網站註冊戶口，並分段將104萬港元存入騙徒多個戶口內，直至朋友提醒才如夢初醒，原來再一次被騙。

執法部門提醒，做「刷單任務」即是透過假網站「扮買」產品，以提高銷售率後收取回佣的，均屬騙案；任何自認專業反詐騙團隊、律師樓、黑客組織等，聲稱能協助受害人追回被騙款項的，都一定是騙案；若不幸受騙，應盡快尋求相關部門，執法部門會提供最適切的協助和建議。