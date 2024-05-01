維港煙火疊煙霧阻視線　遊客專誠到場「睇煙火變睇煙」

維港「月月放煙火」首場在風雨陰霾下如期在今晚(5月1日)上演！踏進8時，煙火表演音樂尖東海旁奏起，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，維港上空頓時呈現五光十色的煙火，繼而先見到「開心笑面」迎賓客。不過，每場斥資約100萬港元的煙花在風勢不大、煙霧不散的情況下，大部分時間煙火被白霧遮蓋。專誠到海濱欣賞煙火的遊客，明明在「貴賓位」結果「睇煙火變睇煙」，略顯失色。

煙火表演開展時，尖東海旁已擠滿旅客，人頭湧湧。天公作美下，現場沒有下雨，旅客們均毋須撐開雨傘。不過，由於現場空氣不太流動，僅有微風，煙火發射同時的煙霧未能急速消散，而由於煙火僅發放在水面上最高約100米，煙火與煙霧「疊在一起」，令煙火不太明顯。配合的「幻彩詠香江」燈光亦在煙霧下變得不明顯。

徐太太一家人來港遊玩，順道前來觀看煙火表演，她認為煙火由低空放到高空，導致低空煙火造成的濃煙遮蓋了大部分其他煙火，只能透過「霧」看到一點點煙火，笑言「只有煙沒有花」；她就覺得表演觀感不算太好，有點失望，認為當局有花心思但白費。

內地遊客楊小姐與友人來賞煙火，表示即使在放煙火的躉船前面觀看，亦只見濃煙，難以看到煙火，對表演感到遺憾；又表示今次來到香港是特意想觀看煙火表演，對情況感到十分失望。

內地社交平台旅遊博主楊文濤今日由青島來港觀賞煙火表演，他就表示香港霧氣大，而且煙火高度不高，所以難以觀賞煙火。不過他亦認為香港連日下雨，今晚停雨天氣已經算好。

是次煙火將表演全長約10分鐘，以金色為主調，交織不同色彩斑斕圖案，其中開心笑面將在煙火匯演的第16秒點綴晚空；再在第39秒出現「繁花盛開」的圖案；踏進1分20秒，維港兩岸的觀眾將見到巨型「HK」字樣。煙火匯演圓滿前的20秒，維港夜空將「煙火全開」作星光璀璨的結尾。