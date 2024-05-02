政府增極端情況安排　視同八號風球及黑雨　暑熱警告1小時才變動

勞工處今日(2日)公布兩項重要的勞工工作指引，包括修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，及更新《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告安排，前者列明當政府公布天氣狀況達「極端情況」時，員工工作安排會與黑雨及八號及以上風球信號相若，即僱員應留在原來或安全地點，不要外出上班等。後者則將「工作暑熱警告」與天文台「極端酷熱天氣」特別提示掛鈎，並調整暑熱警告取消機制等，避免警告再有「彈出彈入」情况出現。

勞工處指，如政府作出「極端情況」公布，除與僱主就此情況下已訂立返回工作地點上班協定的人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啓程上班。已在工作地點當值的僱員，在安全情況下可如常工作；如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排僱員提早下班或到安全的地方暫避。如工作時間在「極端情況」生效期間結束，僱主應在安全情況下安排僱員下班，或開放合適地方讓仍在工作地點的僱員暫避。

而惡劣天氣及極端情況的先例，可參考去年世紀黑雨襲港時，即去年9月8日，本港受到暴雨影響，廣泛地區水浸，政府當日清晨首次公布「極端情況」，當時該情況生效超過18小時。

至於中暑指引，「工作暑熱警告」與「極端酷熱天氣提示」將會掛鈎。勞工處表示，在發出、更新或取消工作暑熱警告時，會參考天文台的「極端酷熱天氣」特別提示。若天文台發出「極端酷熱天氣」特別提示，即使香港暑熱指數未達至發出工作暑熱警告的水平，勞工處亦會發出黃色工作暑熱警告。

政府同時在更新指引中調整暑熱警告的取消機制，以回應中暑指引早前被指「彈出彈入」的批評。經修訂後，指引將列明「工作暑熱警告」發出後會每小時更新情況，若果期間出現更高工作暑熱警告級別，則會提早作出更新，即意味原本的監察時間將由30分鐘擴至1小時，並會在有下跌趨勢時，才會決定取消暑熱警告，以避免再有「彈出彈入」情況出現。