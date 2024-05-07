陳梓華續作供　 指國安法生效後黎智英仍透過不同渠道推動制裁

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（7日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，指證黎智英在國安法生效後仍透過不同渠道推動制裁。

控方完成覆問後，因法官接連發問，辯方可就相關問題再盤問陳梓華。擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，代表黎智英發問。陳梓華說，據他所知，國安法生效後，黎智英仍有推動制裁，包括寫文章及出席訪談節目，內容曾說到黎希望外國政府限制中國經濟發展，黎表明「咩都唔驚」、「會繼續做自己應該做嘅嘢」。他透過Mark Simon得知，黎智英曾在美國推動《香港避風港法案》。2021年6月，他曾向黎智英說驚國安法、「想褪」，惟被黎說服了，遂繼續行動，經營國際線。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022