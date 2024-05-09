周達權續作供　稱「飯盒會」前黎智英等會在通訊群組商討議題

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（9日）在西九龍法院（暫代高院）續審。壹傳媒高層周達權續以特赦證人身份出庭頂證黎智英，並首日接受辯方盤問。周達權指，「飯盒會」前黎智英、張劍虹等會在通訊群組商議討論議題，會後會有摘要。

審訊今日踏入第73日。黎智英由資深大律師彭耀鴻代表盤問周達權。辯方首先向周指出，加拿大公司LAIS Hotel Properties Limited是由信託持有，並非黎智英；而周是該信託的保護人。周回答說不清楚，但強調黎智英會付錢買酒店，亦會就營運方式給予指示。另外，辯方展示通訊軟件「Slack」一個名為「港蘋紙廣告」的群組，群組成員包括黎智英、周達權、壹傳媒行政總裁張劍虹等。

周達權確認，「飯盒會」前，出席者會在上述群組內講有甚麼想討論，黎可能會先行回覆，亦可能說「到時再討論」。會議後會有摘要。庭上展示一些群組對話，其中一次黎智英說「各位同事，不好意思，我在日本放假未能參加，由劍虹主持。謝謝。」張劍虹回覆說「收到」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022