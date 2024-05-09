港專遭黑客攻擊及盜取資料　日前在暗網公開遭廣閱

黑客入侵大型組織竊取或勒索的案件不絕，香港專業進修學校（港專）2月曾被黑客以勒索軟件攻擊，部分資訊科技網絡和檔案伺服器中的文件檔被盜取及加密，估計部分原屬學校文件或個人的資料已外洩。有關資料已在暗網被公開，料有逾萬人曾查閱。港專譴責任何網絡犯罪行為，對事件造成的不便及困擾深表歉意，會向所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」。教育局十分關注事故，促港專完成有關調查後提交報告。

港專發言人表示，於2月下旬發現遭受高階持續性駭客的勒索軟件攻擊，學校的資訊科技網絡和檔案伺服器被非法入侵，部分文件檔案被盜取及加密，當中或涉及部份學校文件或個人資料外洩。校方得悉事件後立即採取相應行動，包括向執法部門報案，並主動向個人資料私隱專員公署備案，另外亦關閉受影響的電腦設備、在獨立網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查及持續全面檢視及調查受影響的資料。

港專強調，是次攻擊並非一般，而是極具針對性及不尋常的網絡攻擊，譴責任何網絡犯罪行為，並對事件造成的不便及困擾深表歉意，又指將為所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」，以加強保護個人資料。

教育局十分關注港專的電腦系統被黑客入侵事故。據了解，港專在事故後已即時採取應急措施，並尋求執法部門協助及通報個人資料私隱專員公署。港專亦已通知可能受影響的人士，提醒他們提高警覺。教育局續指，已敦促港專全面調查事件及審視其資訊系統的保安措施，並按風險為本原則，採取適當措施加強網絡安全，避免同類事件發生，亦已要求港專完成有關調查後提交報告。