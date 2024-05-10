完善管理及高質餐飲設施　帝港酒店集團　舒適極致體驗

社會逐漸復常，旅客數目回升，酒店業面對激烈競爭，為吸引旅客留宿及刺激本地餐飲消費，各酒店各出奇謀，提升酒店設備和餐飲服務及質素。帝港酒店集團旗下有帝京酒店、帝都酒店、帝景酒店和帝逸酒店，每間酒店位置方便易達，短時間便可直達香港各區的旅遊或購物景點，完善管理再加上高質的餐飲設施，於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2023」獲得「超卓品味住宿大獎」，可謂實至名歸。

旅客來港，購物首選就在旺角，帝京酒店位於旺角東站上蓋，連接巨型購物商場，住客一落樓已可盡情食買玩。酒店位於最繁華的九龍市中心，交通網絡發達，無論是到港島區，又或往返中國及機場都很方便。酒店提供699間客房，空間寬敞，更備有罕見的2張帝后雙人床客房，寬敞舒適富空間感。為應付龐大的旅客群，酒店使用客服機械人，讓辦理登記入住手續更有效率。種種貼心設計，讓酒店於2020年至2023年獲Tripadvisor頒發「旅行者之選」大獎。

酒店有設備完善的健身中心、40米長恒溫露天泳池和按摩中心等，客人可盡情享受。想悠閒用餐？可揀選全新中菜概念餐廳「獅房菜」，廚師團隊會為客人呈獻匠心獨運的私密菜單，大廚也可因應客人喜好，度身訂造專屬美食，結合傳統和新派的菜餚，配上細心的服務，提供嶄新的感官和餐飲體驗。

位於沙田市中心的帝都酒店，鄰近港鐵沙田站和巨型購物商場，位置優越，交通便捷。鄰近景點包括沙田馬場和香港文化博物館，為旅客提供多姿多采的旅遊感受。

為讓賓客有極致的住宿體驗，酒店於去年完成全面裝修工程，提供448間以時尚簡約風格設計的客房，房間設有內置IPTV功能的LED電視及空氣淨化裝置等先進設備，入住倍感舒適，另外有室內外恒溫泳池及健身室，照顧不同住客的需要。

餐飲方面，中菜食府玉庭以高質食材配大廚的巧手廚藝，提供中式佳餚、精緻點心和粵式美饌。櫻田日本餐廳集傳統和現代於一身，提供鐵板燒、壽司刺身及定食等東瀛美食，並設獨立貴賓房。2+2 café & bar每日供應自助早餐及特色歐陸午餐，為饕客奉上更多元的滋味選擇。

位於沙田的帝逸酒店，鄰近港鐵石門及第一城站，可眺望極具標誌的城門河，風景優美。客人可乘坐A41龍運機場巴士經港珠澳大橋直達酒店門外；或乘坐高鐵於港鐵柯士甸站乘坐屯馬綫到酒店鄰近的石門或第一城站，毋須轉線。酒店有618間客房及公寓，糅合現代設計、健康生活及智能科技。想探索沙田美景？酒店設有免費單車借用服務，讓住客悠然遊覽區內的地標和景致。

酒店內的餐飲相當多元化，包括全天候餐廳Alva House，嚴選世界各地優質食材以供應環球美食及自助餐。頂層日本餐廳源峰由日籍主廚主理，邊享用美食邊居高臨下賞景，胃口更佳。逸軒由經驗豐富的廚師團隊主理精選菜單，以新派心思演繹粵味經典，客人只需提前預訂，便可打造獨一無二的私人宴會，盡享非凡用餐體驗。想輕鬆用餐？PitStop可提供健康飲品及輕食，讓客人消閒放鬆。

坐落於荃灣汀九橋畔、汀九灣和麗都灣之間的帝景酒店，臨海而建，坐擁青馬大橋和汀九橋的宏偉景觀，住客只要步行幾分鐘便可到達麗都灣沙灘，相當方便。酒店專車可接載來往荃灣及荃灣西，搭車出外的話，約40分鐘到達香港國際機場、亞洲國際博覽館、香港迪士尼樂園、購物商場及商業地區等，隨時和國際大都會接軌。

此外，酒店提供688間客房，除有親子客房、海景客房、山景客房、單寢室海景套房、雙寢室套房及三寢室海景套房外，更有一系列特色主題房間。部分房間設有簡便廚房及微波爐，以及抽濕機免費租借服務，令住宿更感舒適。設施方面，設有健身中心、兒童設施、無線上網服務、寬頻上網服務及酒店專車服務等，滿足不同需要。酒店餐廳麗都軒會於早、午餐時段供應輕便中西美食，方便客人吃飽再出發。