牙科生增設一年實習期　月薪為正式牙醫一半即3.4萬元

本地牙科畢業生將增設一年實習期，實習期內將獲得薪資，相關草案還建議引入非本地培訓牙醫，將設一年評核期。如實習生或評核人未能通過相關實習或評核，可能會被延長期限或終止。政府表示，延長或終止評核期或實習期的情況非常罕見，不滿者可提出覆核。

立法會法案委員會目前正在審核草案，包括為本地牙科畢業生增設一年的帶薪實習期，建議引入非本地培訓牙醫，以及為通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫設一年的評核期。相關安排醫務衞生局有作出進一步解釋；實習生或受評核人將簽約成為合約牙醫，期間會發放薪金，薪金將按照全職牙醫一半的水平發放，每月為3.4萬港元。合約牙醫在完成有關實習或評核後可獲相關經驗證明，以正式註冊成為牙醫。另外，若有在來港前就已具有執業經驗的非本地培訓牙醫，牙管會表示會個別考慮，縮短相應的評核期。

如果在實習期或評核期，牙管局收到相關機構的建議，認為該實習生或被評核人不適合通過，牙管局會將先考慮相關人士的申述，再決定是否對其延長實習期或評核期，亦或直接終止實習或評核。若對相應的安排有不滿，相關人士可以就此提出司法覆核。對此，政府表示，根據實習醫生的經驗，延長實習期或評核期的情況十分罕見，僅有1%，而終止實習或評核的情況更是在過去5年中沒有出現過。

政府重申，有關的實習安排最快可能會適用於明年畢業的本地牙科生，評核安排會配合牙管會許可試考期。