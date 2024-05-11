無軌電車環保巴士系統　將落戶新發展區

北部都會區的洪水橋/厦村新發展區第二期多個項目撥款昨日獲通過後，工程料可按政府預計在今年第二季動工的時間全速展開。根據政府的工程文件，第二期計劃中將興建長約10.8公里的6條區域幹路及行車道（包括新道路、重建/重置現有厦村路），並有行車隧道等。相關設施將配套最受矚目的「智慧綠色集體運輸系統」，政府去年底曾表示，在區內興建的智慧綠色集體運輸系統將是毋須實體軌道、靈活性較高的環保工具，如無軌電車或環保巴士系統。

第二期發展還會因應洪水橋及厦村的鄉郊特色，興建單車網絡。並活化田心河道部分河段，建造河畔長廊，設佔地約12公頃的區域公園和約8.8公頃的地區休憩用地，這些設施還分別設有蓄洪湖和蓄洪功能，一方面營造綠色自然的公眾康樂空間，另一方面用作防洪設施以應對氣候變化帶來的影響。

受到第二期發展工程計劃的樹木有7,815棵，除保留844棵樹外，擬議的工地平整和基礎設施工程將砍伐6,905棵樹，在工地內重植27棵樹。另外，工程計劃進行期間，有39棵具特別價值樹木將受到影響。