舉重健力總會主席再「口誤」稱香港為國家　昨向奥委會交報告

中國香港舉重健力總會5月6日就「亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃」舉行開幕典禮時,該會主席葉永玉的演講詞提到,共有13個國家報名參賽,當中包括香港與中華台北,引起港府不滿,指涉嫌違反一國原則,絕對不可接受。

該會解釋,賽前共有16個國家地區報名參賽,惟最後只有13個國家及2個地區出席。該會主席葉永玉致詞時發現,講稿與實際參賽隊伍數目不符,亦感到句子比較長,故將句子簡化為 「This time, we have lifters and officials from 13 countries」,只更改為 13 個國家,錯誤地沒有提及地區。該會承認乃嚴重疏忽,又指已在上周六(11日)向奥委會提交報告陳述事件。

該會續指,講稿的原意並非指中國香港及中華台北是一個國家,完全是沒有「港獨」的意思。就引起的誤會向社會及公眾市民深切致歉。往後必定更加小心處理公開講話的內容,提及中國香港及中華台北時為地區,演講前會覆核講稿內容,以確保同類事情不再發生。

事實上,今次已非該會主席葉永玉首次「口誤」,葉今年3月盲舉重邀請賽致詞時,曾將香港形容為「比較細嘅國家」。事件隨即引發風波,該會聲明指,葉當時解釋國際舉重總會(IWF)處理會籍時,會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目,屬「口誤」。