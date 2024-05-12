挽留人才　議員促改善工作環境　確認護士專業

近年護士流失問題嚴重，單在2023至2024年公營醫院護士流失率高達9.5%。適逢今日（12日）國際護士節，有議員聯同業界舉行記者會，指公立醫院相比起私營醫院更難留人才和久缺競爭力，促政府在對外搶醫療人才之餘，同時要關心本地醫護，改善本地醫護工作環境，包括確認護士專業。

為解決護士流失問題，政府開始引進海外醫護，議員梁熙認為港府在海外或內地搶人才同時應該關心本地醫護。他指目前公營醫院護士薪酬低於私家醫護兩成，而且公營醫院在護士做滿3年和6年才獲發放約滿薪金，反之私營則沒有此限，而且公營醫院護士需要在早班後「追更」，而私營醫院則沒有此安排。此外，現時私營醫療比起公營醫院有更多的晉升階梯晉升階。

基於上述原因，梁熙認為相比起私營醫院，「公立醫院無咁大競爭力」，相信目前有護士願意留在公立醫院或與使命感有關，但擔心在被日常工作環境消磨一段時間會離開，促港府在本港面對高齡化及本港未來面對醫院擴建的情況，要採取措施挽留醫護。

香港護理及助產科學院副院長李浩祥表示，目前護士一方面要確保護理質素，另一方面要確保不會對病人有負面影響，令護士面對壓力好大。他認為政府向海外招聘護士應為臨時措施，重點為需要採取措施維持護士士氣，建議效法醫科專科為護士設立護理專業，鼓勵護士不停進修，以挽留護士人手。