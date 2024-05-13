康業創新智能管理　為未來服務

隨着時代轉變，智能科技已成為企業不可或缺的元素。康業服務一直秉持母公司新鴻基地產「以心建家」的理念，致力推動房地產科技的發展，透過開發不同類型的創新方案，為客戶提供更優質的服務和體驗。公司多年來推動創意思維管理，以「突破創新企業文化」為基礎，緊貼數碼化轉型趨勢，運用創新智能管理，提升整體服務質素、工作安全水平及營運效益。

多年來康業引入不同智能科技應用，包括物聯網（IoT）技術、人工智能（AI）分析系統、智能機械人、建築訊息模型—設施管理（BIM–FM）平台、能源管理系統、5G應用、手機應用程式「SoProp」、「SoPropBiz」及「WeCom」、智能培訓等，利用企業平台策略，整合並優化內部資源，持續推動公司向前邁進。

為鼓勵員工發揮創新思維，康業自2013年起每年舉辦「突破創新獎勵計劃」，由全體員工就公司不同領域提出創新改善建議，並落實於日常運作中，持續提升工作效率及服務質素。

康業主席及行政總裁鄺正煒表示：「我們非常榮幸能獲頒『超卓創新智能物業管理大獎』，是對康業多年來實行創新智能物業管理的高度肯定。在這個數碼時代，智能科技的應用對每家企業變得愈來愈關鍵，大家都需要適時調整企業的智能與可持續發展策略，迎接市場挑戰。康業會繼續推動智能應用，擁抱科技、追求創新，為物管行業帶來更多的創新和突破，達致公司可持續發展目標『為未來•服務』（Service For Tomorrow），構建永續智慧城市。」

早前康業於3月21日在由香港房地產科技協會聯同香港數碼港管理有限公司協辦首屆的「PropTech Excellence Awards」頒獎禮取得矚目的成績，勇奪4大殊榮，包括「年度最佳房地產科技獎項—ESG」鑽石獎、「年度最佳房地產科技獎項—物業管理」鑽石獎、「年度房地產科技整合公司」金獎，以及最高殊榮「年度最佳房地產科技方案」，成為唯一一間公司囊括4大獎項，成績驕人，充分體現康業在房地產科技領域的領導地位和創新能力。

為住戶建設全天候智能生活空間，創造優質生活新體驗，配合智慧城市的理念，康業早已為大型屋苑引進多項創新免觸式技術及智能科技設計，例如屋苑大門及升降機均安裝了免觸式智能系統「QR Next」及「LC Next」，住戶只要使用康業自行開發的手機程式「Smart Community App」，全程不用觸碰按鈕或門柄，即可操控大門自動開關及發送指令到升降機。「Smart Community App」更加入了代替傳統對講機功能的「InterCom Next」，方便住戶隨時利用手機核對訪客身份；在現今機不離手的數碼年代，無疑帶來無比的便利。

康業亦為旗下的大型屋苑引入全港會所首套人工智能影像分析系統，透過AI影像分析，讓住戶透過屋苑手機應用程式，了解會所設施的使用情況，方便他們靈活安排時間；管理團隊亦能根據設施人流量的AI分析，安排足夠人手在場協助，又可彈性派消毒機械人到人流較多的位置進行清潔消毒，為客戶提供卓越優質物業管理和貼心服務。

康業聯號公司力安科技有限公司推出了「VR生活停不了」的嶄新數碼體驗，利用3D全景掃描的技術，編寫增值服務平台，功能包括：3D全景帶路（專利技術）、虛擬展覽、同步教學及導覽、3D全景話「裝修」、商場遊戲引人流，各項功能均為客戶打造無限創意空間。其中，3D全景帶路屬於市場上獨有技術，配合實景及相片，引領客戶到想去的目的地，方便在屋苑及商場應用。目前Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay已經率先使用，為客戶提供更優質的體驗。

康業自2018年成為行業首間推行VR（虛擬實境）及AR（擴增實境）培訓的公司，培訓中心設有VR及AR裝置，共有14套創新培訓技術，虛擬培訓內有不同大廈場景、道具角色及緊急事件，如火警處理、交通意外處理、發現不明物體處理、傷者處理、水浸處理、電力安全、樹木安全、個人安全裝備等，考驗員工應變能力。完成訓練後，系統會自動評估員工處理步驟、時間性、安全性等，強化學習果效，更引入MR（混合實境）培訓，令創新培訓更為多元化，目前已有超過1,000人次透過此培訓平台完成課程，大大提升員工的專業性。

康業與時並進，多年來為行業研發各類創新智能應用，為持份者創造長遠價值，展現出公司對創新的貢獻與承諾。未來康業將繼續堅守永續發展的企業原則，以優質貼心服務、創新智能科技、環保節能管理，為客戶、員工、夥伴及社區創造長遠價值，締造一個更美好的居所、更和諧的社區。