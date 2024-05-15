調查指過半青年遇心理問題不傾訴　憂淪話柄　機構倡視像輔導

初入職場的青年壓力主要來自財務、工作及前途。青協一項調查顯示，若青少年出現精神健康問題，過半受訪者不會選擇傾訴。青協認為應讓青少年透過服務券的形式尋求私營心理輔導服務。

青協成立的青年創研庫在今年年初針對18至29歲的香港青年進行了一項關於心理健康的調查，調查共訪問約600名青年。這些青年的平均工作時間約2.6年。調查顯示，在遇到壓力時，過半青年會選擇與朋友傾訴來減輕壓力。不過也有過半受訪者表示，若遇到心理健康的問題時則不會選擇向他人傾訴，主要是擔心成為他人的話柄。

青年創研庫表示，研究指出，精神健康服務若能通過網絡視像進行，可隱去個人身份，同時收費是可負擔的情況下將有助於鼓勵青年尋求相關協助。對此，青年創研庫建議政府推出青年心理健康服務券先導計劃，讓18至29歲的青年可透過服務券形式尋求私營機構進行心理輔導；指青年在步入社會後需要約2至6個月的時間適應，因此同時建議政府延伸大專院校輔導服務至有需要跟進青年，覆蓋期為半年，並拓闊至職業跟進服務，包括情緒健康評估。