近80%人同意延遲垃圾徵費　議員：政府不應死守8.1推行

垃圾徵費先行先試已有一段時間，有議員今日(16日)引述調查發現近80%受訪市民同意延遲全面徵費措施，並指政府不應死守8月1日推行措施，應做足充分準備後才開展垃圾徵費，又呼籲當局在施行時間表上應做充分考慮。另一議員認為港府尚未做足準備，並舉例指有數萬居民的住宅區配套並不充足，難以滿足其日常回收需求。

議員陳凱欣表示，上月曾進行過一場網上民意調查，收回約1,000份有效問卷，結果顯示有約78%的受訪市民同意或非常同意要進一步押後全面實施徵費。在受訪者當中，有68%的市民為資助房屋或私樓住戶、約20%為公屋住戶，約60%的受訪者表示支持政府的減廢政策，但都表示需要押後，在推行時間上不應操之過急。

她認為調查結果並不意外，並指出其實8月1日並非實施徵費的死線，呼籲政府在施行措施時間表的時候三思，切勿硬推。陳續指，雖然調查顯示有近90%市民得悉政府將在8月1日全面實行垃圾徵費，但卻有約半數受訪者對徵費計劃不甚了解，直言即便市民大多支持減廢，但社會並沒有做好對應準備以配合，故陳建議政府當前應盡可能擴大先行先試的範圍，讓公眾先熟悉垃圾徵費的流程及運作。陳又稱，徵費的目的不是為政府創造收入，而是做到保護環境，希望當局能做好準備再實施計劃。

另一深水埗區議員胡詩韻則表示，以美孚新邨為例，全屋苑共有3至4萬居民，但因是私人屋苑未有廚餘機，綠在區區設施亦較遠，每周只有兩次的回收便利點，難以滿足區內居民的回收需求。她還指出，由於綠在區區可以通過回收儲分換禮品，因此回收吸引力較三色桶高。