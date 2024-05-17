村屋僭建拒不執行清拆令　二次罪成罰款4千變7萬

幾個村屋業主拒不遵從清拆令，被法庭定罪罰款金額逾45萬港元。政府表示，十名村屋業主因不遵守《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，在上月及本月初分別在粉嶺及屯門裁判法院被定罪及罰款。罰款最重的一宗個案，涉案人員被判罰的金額超過18萬港元。該五幢位於大埔、屯門和元朗的村屋涉及若干在天台及／或地下，面積由28至80平方米的僭建物。有關業主均未履行清拆令，遭屋宇署起訴且罪成。

第1宗個案涉及的房屋總共有4名業主共同持有，他們在上個月30日在粉嶺裁判法院被裁定罪成，被判罰款180,160港元。第2宗個案的2名共同業主於本月7日同樣在粉嶺裁判法院被判罪成，罰款53,880港元。第3宗個案業主於本月3日在屯門裁判法院被定罪，罰款63,500港元。

另外，第4及第5宗個案的總共3名業主，已於幾年前就已遭檢控，但幾人拒不執行清拆令，遭屋宇署再次檢控。第4宗個案的2名業主在2022年時已被起訴，當時判罰49,200港元。由於不執行清拆令遭到二次判罰，罰金上升至84,900港元。第5宗個案的業主在2021年時已被定罪，其亦不執行清拆令，當時判罰僅4,340港元，本月10日二次判罰，罰款上升至73,100港元。

屋宇署對此表示，僭建物可導致嚴重後果。業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款二萬元。