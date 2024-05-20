黎智英一方料在控方完成舉證後陳詞　望法庭裁3項控罪表證不成立

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（20日）在西九龍法院（暫代高院）續審。國安處人員供稱，當初派判詞給張劍虹後，跟他談論獄中生活數小時，屬「好人性化嘅處理」。另外，辯方透露，黎智英一方料會在控方完成舉證後作中段陳詞，希望法庭裁定3項控罪表證不成立。

審訊今日踏入第79日。國安處人員黎國勇（音譯）續作供。他早前提到，2021年11月11日早上11時許，他獨自到荔枝角收押所，把一份判詞派發給張劍虹，該判詞解釋拒絕讓張保釋的原因。派判詞後，張跟他談獄中生活，兩人傾談至同日下午近3時。控方今日覆問黎的時候，黎國勇指出，派發判詞是他的工作，跟張劍虹談論獄中生活是工作的延續，屬「好人性化嘅處理」，他亦要從中評估，張劍虹獄中有沒有「唔好嘅情況」發生。黎國勇作供完畢。辯方早前稱，需盤問數名執法人員。但辯方今指，除黎國勇外，無需再盤問其他執法人員。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022