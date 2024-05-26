太空艙旅館牌照足夠　消息指不納劏房規管範圍

住屋問題令劏房、床位甚至「太空艙」盛行，施政報告去年底提出成立「解決劏房問題」工作組，為「劏房」的居住環境設定最低標準，及針對不合最低標準的「劏房」提出取締方法等，並預計今年8月向行政長官提交報告。不過，今日(26日)有消息指，工作組多月來約見不同政團、與不同持份者進行溝通，當中港府認為「太空艙」屬旅館短暫居住用途，須領牌受《床位寓所條例》及《旅館業條例》的規管已足夠，因此考慮不把「太空艙」納入劏房規管範圍。

有傳媒向房屋局查詢工作組會否研究規管太空艙，以及會否因該類處所面積太細而需全面取締。房屋局回應指，實施分間單位租管的《業主與租客(綜合)條例》第IVA部對分間單位定義較寬闊，界定為組成建築物單位一部分的處所，因而涵蓋包括房間、板間房、天台屋、平台屋、閣樓、床位、太空艙等。而截至5月中，約614份租賃通知書屬板間房、天台屋、平台屋、閣樓、床位及太空艙，但太空艙數目無再細分。

房屋局又稱，因應現行法例(包括《床位寓所條例》)就各類居住用途處所的規管，工作組會小心訂定劏房規管範圍和考慮是否與現行法例相容。

另外，民政事務總署回應查詢稱，如太空艙經營模式符合床位寓所和旅館定義，須領相關牌照；由於兩項法例均為確保處所符合樓宇及消防安全標準，因此已獲發床位寓所牌照的處所，不重複受旅館業條例規限。