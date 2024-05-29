安基苑舖位空置長達24個月　議員批當局沒完善策略管理吉舖

不單止公屋邨不少零售商舖空置，當局指安基苑的一個原是西醫診所的舖位空置期最長，達24個月，房署曾進行16次招租但未能成功租出。

議員容海恩今日(29日)在立法會口頭質詢房委會轄下屋邨各個可租用非住宅物業獲承租的時間及最長連續空置時間；會否考慮把長期空置的非住宅物業改變其用途，從而更有效運用空置土地和物業。

當局指部分屋邨或屋苑出現小量空置舖位，絕大部分空置不超過12個月，但安基苑的一個原是西醫診所的舖位空置期最長，達24個月，房署曾進行16次招租但未能成功租出。由於消費模式改變，房委會直接管理的街市有零星商戶選擇退租，鑑於零售設施面積將續增加，房委會預計在商舖租賃上會面對更多挑戰。房委會會視乎社區的購物設施，將來新落成的屋邨未必附有街市。

議員梁文廣認為檢討租金的要求，並非個別經營不善而提出，若果超過50%或70%租戶都希望檢討租金，那麼租金中期檢討是不會引起不公平情況。對於有商舖長期丟空達兩年，且招標16次都不成功，容海恩表示震驚，批評當局未有完善策略管理吉舖問題。

在疫情期間，當局指房署曾為商戶提供租金寬免期合共51個月，租金寬減達75%。在檢討租金的同時，房委會亦要平衡制自身的財政負擔。他指大型商戶的組務合約，頭一次為期6年，續租則以3年為基準。根據合約精神，租約期內商戶租金不會更改，但續租時會按市況重新釐定租金水平。

當局又指空置24個月的舖位只是個別情況，房署會趁舖位空置的機會，把握時間進行一系列檢查和維修的工作。房委會會採用靈活租賃策略，積極聯絡具潛力和迎合住戶需要的商戶，為空置舖位進行招租，並檢視轄下商場的行業組合，為空置商舖進行更改作其他合適商業用途的可行性研究，亦會考慮為空置率較高的街市重新編排檔位、改變檔位用途或縮減規模等，務求提高出租率，提供多元化商品選擇。