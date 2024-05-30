議員憂爆社工離職潮　勞福局：修例可提高註冊局公信力

《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》委員會今日(30日)首次舉行會議，議員林素蔚在會上反映社會有意見，指擔心修例後會引起社工離職潮，關注當局如何做好解說工作，以消除外界疑慮，避免業界出現誤會，甚至誇大失實。勞工及福利局局長孫玉菡回應指，修訂可令社工註冊局公信力大大提高，更為社工專業發展提供穩固基礎，看不到修訂會引起任何離職潮。

林素蔚表示，現時條例沒有應急會議要求，「唔夠人就只可以休會」，假設有緊急情況，關注或會產生拖延情況。孫玉菡強調，修訂後註冊人數加至27人，理應有足夠人數工作，加上開會的法定人數亦加至10個，相信只要有任何需要開會，便能立即開會處理緊急事務，故不會有拖延情況。

林素蔚又形容現時社工質素非常參差，提倡當局可考慮將社工學位化，並加入註冊條件，將社工專業化推進得更前。孫指，現時修訂會賦權註冊局處理持續專業進修，但不牽涉社工學位化，因坊間社工有學位及非學位，故會沿用現行安排；又形容今次修訂全部是聚焦問題，任何社工註冊法例並沒改變，業界不難理解。

條例草案列明，社工若被裁定干犯可以令社會專業聲譽受影響的罪行，註冊局可決定在認為的合適時間將該名社工除名，最多5年。議員梁毓偉關注，所謂的5年是無限次獨立計算還是總共5年；他又關注紀律委員會備選委員小組是否亦需要跟隨宣誓要求。

孫玉菡表示，現時條例修訂只要求該27名註冊局成員需要宣誓，而當局認為他們在宣誓後，已確定是擁護基本法及效忠特區政府，故相信在挑選備選委員會小組成員時，不會再有同類的擔憂情況發生。

勞工及福利局副秘書長(福利)梁振榮則補充，除名是獨立計算，舉例當社工干犯嚴重罪行，被註冊局注銷註冊5年，而其後該名社工再次回來重新註冊，不久再被裁定干犯嚴重罪行，當局有權決定再次除名，最多5年，惟重申社工能否重新註冊牌照，則要視乎當時註冊局的成員考慮及決定。

議員管浩鳴關注，條例允許干犯嚴重罪行包括危害國家安全罪的社工，在所有委員同意下獲准註冊，是否過於寬鬆。孫玉菡指，條例原意是希望為申請者提供「逃生門」，不過相關情況出現的機會微小，但政府稍後將會仔細研究「逃生門」應否適用於危害國家安全罪行，如委員同意不應設「逃生門」，當局樂意修改。

此外，會上有多名議員反對就草案舉行公聽會，其中議員鄧家彪表示，期望盡快完成修例，認為社工及關注事件的人士已有足夠途徑表達意見。議員張宇人則指，委員會已接獲多份意見書，認為市民已習慣寫信給予意見。