研究指7成青少年認為國家發展與自身有關　4成自覺是旁觀者

香港的未來與國家的未來息息相關，而年輕人作為未來國家和香港發展的中流砥柱。香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」今日（30日）公布「促進香港青年參與國家發展」研究報告。結果顯示近70%受訪本地青少年認為國家發展與自己有關。超40%受訪者表示對認識國家發展感興趣。逾70%受訪者對國家發展充滿信心，近40%更希望能參與其中。青年創研庫青年發展組表示，建議構建針對本港青年需要的推廣策略。

青年創研庫此項研究以問卷調查的形式訪問了520名15至34歲青年，另外還訪問了18名以不同形式參與國家發展的青年個案，以及5名專家和學者。研究發現有68.5%的受訪青年認為國家發展與自己有關，71.0%青少年則對國家發展前景充滿信心。38.1%青少年更希望能夠參與到國家的發展中。不過，有曾參加內地交流團的受訪者認為行程無助其理解個人與活動間的關連。受訪專家則表示，內地交流項目需向高質素發展，包括設研習討論、有服務學習元素，以及有實踐建設國家的機會，惟會增加成本，在現行資助機制下有一定難度。

不過，有41.7%的受訪者認為自己是國家發展過程中的「旁觀者」，只有11.2%的人認為自己能參與進去，是「參與者」。當中最窒礙他們參與的原因是不清楚如何參與以及缺乏對國家的認同感。當中有受訪者指出，國家發展的概念過於抽象，與個人間有較遠的距離，普通青年難以聯想到如何參與。

但是，若有機會參與到國家發展的事項中，科技、文化、經濟金融、人才培育和可持續發展是前5項最多人願意參與的項目。青年創研庫青年發展組副召集人潘子鋒指，年輕一代對能夠參與當中有一定意欲，建議構建針對本港青年需要的推廣策略，包括確立香港青年參與國家發展的十大領域，並就可改善內地社區的實踐項目提供資助，透過概念具體化和行動化，讓青年參與國家發展成為落地、可行和貼身的議題。