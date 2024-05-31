新一期居屋揀樓完結　九千多個單位全數售出

香港房屋委員會宣布新一期居屋揀樓程序今日(31日)完結，所有單位已售予合資格的申請者。「居屋2023」推售的單位包括六個新建居屋發展項目，共9,154個單位，61個於數年前推售後因買賣協議撤銷而收回的單位；以及412個租者置其屋計劃回收單位。在申請期內，房委會共收到約17.2萬份「居申請表。

發言人指，「居屋2023」於今年1月31日開始選樓，並按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請人選樓。經過約70天的銷售，所有單位已經售出，銷售情況與去年計劃相若。

房委會已提醒資助出售單位業主須遵守相關居住規定，有關單位須由業主本人及申請表上的家庭成員居住。若業主或其家庭成員未有先得到房委會書面同意，不再實際或永久居於該單位，房委會有權要求業主將單位交還，有關費用及支出須由業主負責。若發現業主違反相關規定，有關人士就居屋第二市場計劃「可供出售證明書」的申請，將不會獲批。即使證明書已發出，房委會亦有權撤銷，即有關業主將不能於居屋第二市場出售該單位。

​發言人表示，為免發出的「可供出售證明書」日後被撤銷，明日(6月1日)起，資助出售單位業主申請「證明書」時，須提交最近6個月內由公用事業機構發出的帳單副本作為居住證明。若申請者未能提供足夠資料，房委會會拒絕有關申請。