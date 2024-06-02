嚴格監控水質定期抽樣驗　濾水廠採三層監測系統確保食水安全

香港共有17個水塘，總容量達5.86億立方米。受氣候變化影響，個別水塘可能會有過多藻類生長，影響水質。水務署每年會在這些水塘投放約30萬條鯿魚、大頭魚和鯪魚魚苗，利用不同魚類的攝食特性清除水藻，維持生態平衡。水務署漁務技工會按時利用刺網捕魚，記錄水塘魚類的種類、數量、大小等信息，了解其變化趨勢。工會也會遙控無人船到不同監測點抽取水樣，作恒常水質監測。

技工郭詠恒認為，無人船和傳統以人手抽取水樣的方式各有優點，無人船系統主要用於水塘表面水質監測和取樣，其優勢在於體積細小，能進入水塘狹窄和淺水區域，而人手則可採集水塘不同深度的水質樣本，為水質監察提供更具體的數據，以便控制食水處理過程，兩種方式互相補足。

為確保處理和消毒程序達標，全港20間濾水廠採用三層水質監測系統，第一層是在線水質監測系統，利用水質監測儀器24小時自動監測不同濾水過程的水質。第二層是現場主要控制測試，工作人員在濾水廠即場檢測濾水過程的主要水質參數，協助調整化學品劑量。第三層是全面水質監測，化驗室人員定期抽取不同處理階段的水樣本，作詳細的物理、化學、細菌、生物和輻射分析。除了濾水廠，水務署的食水水質監測範圍也包括配水庫、水缸、供水接駁點和用戶水龍頭，每年從中收集約八萬個食水樣本進行逾28萬次測試，確保水質符合香港食水標準。

水務署工程師譚家欣提到，受疫情影響，本港住宅每日人均用水量在2020至2022年期間升至約150公升，較2019年增加10%，提高市民節約用水意識刻不容緩。署方早已制定和推行全面水資源管理策略，提出先節後增的原則，即控制用水需求增長，並開拓新水源。署方在2019年完成檢討，更新策略，未來將繼續落實推行各項用水管理措施，包括宣傳節約用水。

水務署今年2月啟動新一輪節約用水運動，並計劃成立慳水特攻隊，向超高用水量客戶提供諮詢和技術支援服務，協助他們減少用水。另一方面，水務署也加強管理水管爆裂和滲漏，以減少用水流失，又會擴大使用次階水作非飲用用途，並推展海水化淡工程，確保香港即使遇上旱情，仍能維持供水穩定。