僅25%幼稚園選用噴鼻式流感疫苗　衞生署稱兒童已可免費打針

專家日前建議政府，將流感疫苗納入兒童疫苗接種計劃，並為中小學生提供免費噴鼻式疫苗。衞生署今日(3日)表示，目前流感疫苗接種計劃的合資格人士，已涵蓋所有未滿18歲的兒童和青少年。截至昨日(2日)，政府疫苗接種計劃下，6個月至未滿18歲兒童接種了約54萬劑流感疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.9%，整體疫苗覆蓋率達52.9%，亦較去年同期上升13.1個百分點。

現時，2023/24季度各項接種計劃共接種超過186萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增加約20%，接種劑數同樣為歷史新高。港府現時亦會派員到全港所有幼稚園和中小學學童接種季節性流感疫苗；不參與免費計劃的學校亦可邀請指定醫生到校接種。今年共有約350間中學、約630間小學和約890間幼稚園等參與兩個計劃，分別佔全港相關學校的約70%、95%及80%。

署方指出，目前沒有科學證據支持應優先使用噴鼻式減活流感疫苗，不論注射式或噴鼻式疫苗，均可為接種者提供相當的保護。目前到校免費接種計劃下，幼稚園和幼兒中心可自由選用注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗，過去數年只有約25%幼稚園和幼兒中心選用噴鼻式減活流感疫苗。而接種噴鼻式疫苗較多限制及有較多注意事項，使用限期亦較短。

衞生署表示，今季的流感疫苗將於7月開始陸續到期，而下年度的季度流感疫苗接種計劃預計將於9月展開。署方將根據今年向學校和醫生進行的調查結果、科學委員會及其他地區衞生當局的最新建議和經驗，擬訂下季度推行方案的細節，包括最佳的運作模式及擬提供的疫苗種類。