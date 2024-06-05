保健食品不設監管　政府稱宣傳教育更合適

有指曾在外國引致健康問題的保健品，有機會在香港出現平行進口產品（俗稱「水貨」）。有議員就擔心香港市面上的保健食品並未有完整的監管機制，向政府作出書面質詢。政府回應指不打算規管，現階段更適合宣傳教育。

政府表示，「保健食品」種類繁多，成分各異，國際間對「保健食品」亦沒有一致的定義及監管。類似的產品可包含很多不同名目，例如膳食補充劑、營養補充劑及天然健康食品等。不同類型的「保健食品」的性質和所涉及的風險不盡相同，令不同地區就「保健食品」的規管安排、做法亦不一。政府目前採取多管齊下的規管策略，該等產品在香港按其個別性質、成分和所作聲稱的內容、用法、用量、包裝規格等，由各個相關政府部門以不同條例規管。

政府指，一直透過向各市民大眾、業界和其他持份者傳遞有關藥物的安全信息，強烈呼籲市民切勿購買及服用成分不明或可疑的產品。有關部門亦有於網上發放有關藥物的安全資訊及指引，並舉辦有關條例簡介講座，供業界及消費者參考。政府又表示會繼續監察情況，適時作出規管；惟就現階段而言，現有框架對有關產品的安全性已有適度規管，而加強相關的公眾宣傳教育會比直接規管「保健食品」的健康聲稱更合適。