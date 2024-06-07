多啦A夢「快閃」天壇大佛　1500學生義工拼出巨型頭像

多啦A夢「快閃」天壇大佛。來自福建中學附屬學校、保良局林文燦英文小學、佛教林金殿紀念小學、東涌天主教學校和鄰舍輔導會約1,500名學生和義工今日(7日)穿上多啦Ａ夢主題顏色白、藍、黃、紅和黑5種顏色的衣服和帽子，有序排列拼出頭像。至於「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」將在本月14日至9月1日舉行，會推出多啦A夢主題纜車，以及不同的主題造景。

昂坪360董事總經理董沛銓稱，籌備這項「快閃」活動絕不容易，由於參與人數眾多，安排同學從學校到昂坪、走到正確位置、成功拼出圖案，每個環節都充滿挑戰；希望活動能令每個人感受到愛，為香港注入正能量。董續指，剛完成考試的同學在參與「快閃」活動以外，亦趁機在昂坪市集、天壇大佛、心經簡林等遊覽。部分學校更到纜車探知館參觀，學習纜車相關知識，令旅程更具意義。

策展單位創辦人林樹鑫稱，今次特展帶來新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，召喚各方好友相聚，今次就「召喚」了昂坪360。他希望透過今次合作，讓多啦A夢走進不同社區，包括旅遊景點。而由本月15日早上10時起，持來回纜車票人士，在東涌纜車站售票處捐款50元予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋，任務套裝限量500份，先到先得，換完即止。