公僕連續3年逆市加薪　財政影響逾270億

面對逾千億元財政赤字，行政會議早前同意今年高中低層公務員劃一加薪3%，雖則多個公務員團體反映不滿，又指劃一加薪幅度未必完全公平，但當局與職方會面後亦指調整空間不大。若加幅最終拍板，意味公務員連續3年逆市加薪，根據政府的數據顯示，包括公務員、廉政公署人員、資助機構和輔助部隊在內，3年來加薪涉及款額逾270億港元。

公務員編制逾19萬人，現時空缺近2萬人，實際數目逾17萬人，而公務員隊伍佔全港總勞動人口4.5%，其薪酬佔本港經濟體系中的僱員薪酬總額的8.0%，若把資助機構僱員薪酬也計算入內，數字更高達18.6%。

薪酬趨勢調查委員會上月中公布今年公務員薪酬調整淨指標，分別是高層4.01%、中層4.32%、低層5.47%，然而行會早前公布高中低層公務員劃一加薪3%，加幅仍然跑贏通脹。根據政府提交立法會的文件，包括公務員、廉政公署人員、資助機構和輔助部隊，因加薪3%而涉及的款額為87.29億港元。

在2023-24年度，薪酬趨勢淨指標分別高層2.87%、中層4.65%及低層4.50%，而去年政府決定的加薪幅度，高層和中層皆按照淨指標的數字、而低層則跟中層看齊的4.65%，翻查當局過去提交立法會的文件顯示，去年因調薪增加的開支為52.18億港元。

去年的加幅已較前年、即2022-23年度為高。當年薪酬趨勢淨指標分別是高層7.62%、中層4.55%、低層2.04%，而高層的加幅更惹起極大爭議，其至被斥「離地」。最終行會拍版高中低層公務員劃一加薪2.5%，開支總計68.03億港元。

針對今年的加幅，職方代表批評加薪3%與薪趨淨指標打折，基層同事尤其失望，認為政府不應因財赤壓低加幅，亦有代表認為劃一加幅未必完全公平，薪酬調整應呈現有關情況。當局亦重申，根據目前財政狀況，難以做到淨指標水平，而調整加幅的空間不大，又指在過去31年當中，有18年低層跟隨中層加幅，多年來低層淨指標與跟隨中層淨指標加幅比較，低層加幅累加已有15%，不會與私人市場相差太遠。