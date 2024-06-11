港大內政「籠裏鬥」　石禮謙：不應用校委會名義作擋箭牌

香港大學高層「內鬥」持續發酵，校委會被指繞過校長張翔，提出並通過多個暫任副校長的任命。事件引起社會關注，港府亦於今日(11日)宣布就港大風波成立調研小組。港大校委會委員石禮謙認為事件影響港大聲譽，又表示不同意校委會昨晚(10日)就事件向師生校友發電郵，公開批評校長張翔，影響校長個人聲譽。

石禮謙提到，秘書處於該電郵發出前三小時才向委員作查詢，若有超過一半委員同意就會發出批評張翔的電郵。他當時就反對有關決定。石認為，在未開會討論的情況下對他人作指控是不合理的，若校委會有人同意作出有關批評，應列出該部分人的姓名，不應利用校委會名義作「擋箭牌」。他亦曾建議校委會先開會討論，給予相關人士解釋，做法才公道和符合程序公義。

同為港大校董會委員的行政會議召集人葉劉淑儀就表示，政府已經宣布成立小組調查事件，校委會與校長現時應互相忍讓，不應再公開駁火，損毀港大校譽。葉劉早前就呼籲兩者應保持和諧關係，不論副校長委任權誰屬，亦應充分諮詢校長，並與校長合作。

有政黨回應事件，指出港大管理層在公開場合上就管理問題作出爭議並不理想，有礙大學的正常運作及良好聲譽；希望港大管理層各方應以港大和香港社會的整體利益為重，以妥善方式處理分歧，平息風波。政黨支持政府就港大風波成立調研小組，釐清事實並了解各方問題，協調內部溝通與合作，並按調研情況提出建議，確保大學按《大學問責協議》要求運作並妥善運用公帑，讓港大的管治及早重回正軌。