中国海洋石油特約：認知障礙成因多　兩招減退化風險

認知障礙症普遍在長者身上發生，當局資料顯示，本港每10名70歲或以上長者中，就有1人患上認知障礙症。除了記憶力衰退，患者的理解力、學習及判斷力、甚至情緒及感覺等方面都會受影響，患者於病情後期自理能力會愈差，照顧者及家人的壓力亦愈來愈大。有照顧者向《東呼即應》表示，患病丈夫很依賴自己，照顧工作很困難、疲累。專業人士亦指，公立醫院輪候時間長，患者在輪候期間可能錯過黃金治療時間，又呼籲退休人士應留意血管健康、定時做運動及學習新事物，促進腦健康。

一項政策研究估算，現時本港已有逾10萬名長者患有認知障礙症，佔本港長者人口大約10%；隨着人口老化加速，估計到2039年，60歲及以上的人士中，將有33.3萬人患有認知障礙症。年約65歲的羅先生，20多年前因患上腦炎而有腦癇症，直到2017年接受腦部手術後記性開始變差，最近更影響日常生活，妻子羅太察覺其記憶力及理解能力逐漸衰退，開始懷疑丈夫患上認知障礙症，最終於上月底進行了認知障礙症評估，本月初被診斷出認知障礙症。

據香港認知障礙症協會報告顯示，羅先生的記憶測試一欄評為「中度缺損」，機構正將個案轉介公立醫院。羅太表示，擔心公立醫院未必有足夠時間了解丈夫記憶變差的成因，自己亦不知找甚麼部門評估認知障礙症，最後透過朋友才找到非牟利機構進行評估。

出於家庭經濟問題，羅太要做兼職工作，她坦言丈夫日常生活中太依賴自己，平時做飯以至其他家務都會待她夜深下班回家後處理，覺得困難及疲累，不知如何與丈夫溝通，有時亦會與他有些許摩擦。她亦曾考慮將丈夫送往長者暫託日間中心，但丈夫對此很抗拒，覺得長者中心的長者年齡太大，自己難以與別人溝通。她認為當局應提供更多支援予有需要人士。

本港對於認知障礙症的評估及支援相對缺乏，公立醫院要多重專科轉介，輪候時間亦長，根據醫管局資料，九龍西聯網內科平均輪候穩定新症中位數達62星期，即超過1年，最長更要等94星期才可見醫生；至於私營團體幫助，則涉及幾百至逾千元專科應診費用，對基層人士而言，即使有醫療券亦未必能負擔。香港婦女中心協會服務督導丘梓蕙坦言，公營醫療系統輪候時間長，而認知障礙症有黃金治療時間，患者在輪候期間可能已惡化，結果就是照顧者和患者本人承受。

雖然認知障礙症常見於老年人，但近年漸趨年輕化，有資料顯示，年約40歲後，腦部便會開始萎縮和退化。腦退化症護理專家崔志文解釋，醫學上早發性腦退化泛指40至60歲、或60歲以下，本港則一般認為65歲前腦退化就是早發性。他指，早發性腦退化速度相對較快，因為有機會有其他病變或原因，而且早期認知退化不會太影響日常生活，因此往往會遲1至2年確診。針對認知障礙症，崔志文指首要是留意血管健康，亦要定時做運動，確保自己起碼有5至6樣興趣，盡量體驗不同事物，學習新事物可助退休後保持腦部健康。

另外，中大醫學院一項研究指出，練習中國書法對長者大腦神經網絡有正面影響，可減緩「大腦預設模式網絡」功能減弱，相信可以作為一種安全的非藥物干預方式，不用吃藥都可延緩輕度認知障礙症。尚未有認知障礙的長者，應多進行類似的常規認知活動，促進腦健康；若懷疑自己有腦退化先兆，則應聯絡相關機構進行簡單測試。