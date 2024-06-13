3警涉與15歲女性交案　2被告不認罪申保釋被拒　押後至8.20再訊

3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人早前已認罪，被判囚16個月，另外兩人則表示擬不認罪。該二人於候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬港元，換取她不出庭作證，被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。兩名被告今（13日）在區院應訊。法官應控方申請，把非法性交案跟妨礙司法公正案合併，兩名被告申請保釋被拒，案件押後至8月20日再訊。

兩名被告分別為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲），二人報稱公務員。辯方申請押後，以便審視文件及提供法律意見予被告。兩名被告均有保釋申請，控方反對，法官聽取陳詞後，拒絕讓兩人保釋。

兩人被控在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給Ｘ港幣10萬港元，以換取Ｘ不在針對吳星熠的刑事法律程序中出庭作證。另外，吳星熠被控於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向15歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為。他另被控於2021年12月25日，在香港與Ｘ非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片；姚燕武則被控於2021年9月30日，煽惑女童Ｘ，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向Ｘ做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。

同案另有一名同任職警員的被告賴子樑（28歲），被控於2021年12月1日，在沙田源康街帝逸酒店某房間，企圖與女童Ｘ非法性交。賴於去年9月，在區院承認一項與16歲以下的兒童非法性交罪，最終被法官判處監禁16個月。法官判刑時更直斥被告的行為令警隊蒙羞，並令市民對警隊有負面觀感。

案件編號：DCCC 627/2024、DCCC 917、918/2022