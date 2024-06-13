中大專修院學習平台遭黑客入侵　逾2萬人資料外洩

黑客肆虐，中文大學專業進修學院(CUSCS)今日(13日)表示，上周一(3日)發現Moodle網上學習平台遭黑客入侵，涉及2.087萬名Moodle帳戶姓名、電郵地址和學生編號，當中包括員工、兼任導師、學生、畢業生及部分訪客。學院已就事故向執法部門備案，大學亦已按既定程序通報個人資料私隱專員公署，其他相關跟進工作將會繼續。

學院表示，事故發生後已停用該登入帳號，並重設密碼，以及將網上學習平台移離相關伺服器，並同時加強保安措施，在帳戶3次不成功登入便封鎖帳號。學院另成立由院長、副院長、資訊科技服務總監、行政總監和傳訊公關總監組成的危機管理小組，以評估和控制風險。

學院同時已向大學報告事故，大學資訊科技服務中心委任的外部資訊科技安全顧問隨即進行調查，沒有發現有大量資料流出，相關資料亦沒有在暗網上出現。學院已就事故向執法部門備案，大學並已按既定程序通報個人資料私隱專員公署，其他相關跟進工作將會繼續。

翻查資料，中大專業進修學院早在2014年9月亦曾出現類近的個人資料外洩事故，當時因伺服器權限設定出錯，令近2,000名畢業生的個人資料遭到外洩，大眾可經網上搜尋引擎Google輕易找到「任睇」。