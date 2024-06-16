東方日報A1：極端天氣強襲　黃雨1日3發

極端天氣趨頻繁，本港一連兩日降大暴雨，天文台繼前日發出黃雨及紅雨警告後，昨日更一日之內3度發出黃色暴雨警告，黃雨警告由清晨6時首次發出後，至晚上7時45分才第3次取消，全日大雨不斷，根據天文台的分區雨量圖顯示，大埔、荃灣、屯門及元朗等是豪雨重災區，全日降雨均超過100毫米，部分更多達200至300毫米。大雨沖刷下，最少發生一宗山泥傾瀉、逾5宗塌樹事件，一間村屋因山泥傾瀉而倒塌。旅發局原定昨晚8時舉辦的海上煙火表演亦要臨時取消，有專程捧場的旅客感失望。

天文台表示，強雷雨昨日橫過本港，帶來大驟雨、雷暴及猛烈陣風。昨傍晚6時15分左右，流浮山一度錄得每小時約115公里的猛烈陣風。雨勢方面，大埔、北區及荃灣昨錄得超過100毫米雨量，截至晚上8時，天文台已錄得香港境內有2,193次雲對地閃電。

昨日首次黃雨發出前，凌晨4時57分，位於港島中半山梅道5至7號附近山坡，一棵約12至13米高，直徑約一米的大樹疑不敵強風吹塌，連根拔起，且壓毀行人路一列圍欄，樹幹凌空橫跨兩行車線，樹頂則塌在對面山坡上。隨後消防員到場架起升降台，用電鋸將樹椏「肢解」。受事件影響，現場來回行車線一度封閉，駕駛人士須繞道而行。

至早上8時02分，首個黃色暴雨生效期間，筲箕灣新城街護土牆上兩棵約10米高大樹，突然倒下，壓中停泊錶位的一輛貨車拖頭及一輛貨車。執法人員封鎖現場，消防用工具鋸斷樹幹，期間上址來回線受阻，事件中無人受傷。

昨午6時許，第3次黃雨警告生效期間，元朗田廈路近廈村市菜站有樹木塌下橫亘路中，消防趕至利用工具鋸斷樹幹並把其移往路旁，上址交通一度受阻。在相若時間，屯門建生站附近有樹木倒塌，一度阻礙輕鐵路軌及附近行人路，有網民指出有一輛輕鐵列車短暫受阻，車門一度無法開啟，未幾回復通車。另外，屯門皇珠路有樹木倒下，阻礙行車線。

除樹木塌下外，荃灣大白田村昨亦發生一宗山泥傾瀉，土木工程處表示，收到一宗位於荃灣大白田村的山泥傾瀉報告，一間村屋受影響，幸沒有人受傷。

昨午6時許，一旅遊巴士與一私家車沿沙田吐露港公路往粉嶺行駛，駛至近廣福公園對開，私家車疑因天雨路滑，與旅遊巴士碰撞後四輪朝天。救援人員趕至，發現50多歲司機手部受傷，替其敷治包紮後，再送院治理。

另外，澳門昨日亦天氣不穩定，3度發出黃雨警告，下午2時10分至3時15分一度發出紅色暴雨警告信號，至晚上7時才取消所有暴雨警告信號。

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