深圳灣查離境私家車　揭車尾箱走私1200萬元CPU拘司機

上周二(11日)下午，海關深圳灣貨運組根據風險管理原則，揀選了一輛準備離境、報稱無載貨的私家車進行檢查。關員在檢查期間，發現私家車車尾箱的內籠有不尋常的疑似裝拆痕迹，而車尾箱內亦留下2支懷疑裝拆工具，於是使用X光車輛檢查系統進行掃描，從中留意到車尾箱位置有不規則影像，繼而採取更全面及徹底的搜查。

關員拆除車尾箱內籠後，分別於箱內左右兩邊及下方位置，檢獲一批用透明膠袋包裹的電子零件，經點算後，確認有149包、共596件懷疑電腦中央處理器(CPU)，隨即拘捕該名涉嫌走私的51歲香港男司機，他現時已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，涉案CPU具有高效能及高價值，調查顯示，它們是供伺服器使用，並且能夠對人工智能和雲端服務等需要高效能計算能力的服務，提供特別的支援。如果該批CPU成功走私到內地，估計可以逃避約300萬港元稅項，相信市場對該些CPU的需求，以及逃稅帶來的利潤，正是不法分子選擇進行走私的原因。

人員又指，涉案私家車同樣是價值較高的車款，司機或許以為能夠減低被查驗的機會，以及借助頻繁的交通流掩蓋其不法行為，從而瞞天過海，但最終仍然難逃法眼。海關重申，走私屬於嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。