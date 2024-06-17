打擊外圍賭博網站　拘骨幹及「艇仔」等共57人

執法部門在今年初展開以情報主導、針對打擊外圍賭博網站的「臨軒」行動，並由上周四(13日)至今日(17日)，一共拘捕49男8女(18至74歲)，涉嫌「串謀收受賭注」及「洗黑錢」。執法部門相信，被捕人士有部分具黑社會背景，並包括至少5名骨幹成員，以及有約20人是俗稱「艇仔」的外圍中介，或以協助洗黑錢的方式，參與相關外圍網站的運作；其餘被捕人士當中，則有部分屬於傀儡戶口持有人。所有被捕人士已獲准保釋候查。

調查人員表示，執法部門一直留意近年的外圍活動有數碼化的趨勢，並發現有相當比例的外圍網站，均會採用非本地的伺服器儲存數據。該部門相應調整執法策略，以及提取大量數據和情報，對相關非法外圍集團進行打擊，經仔細分析後，人員針對其中5個本地最活躍的外圍網站進行深入調查和情報收集，最後鎖定相關網站在本地運作群組的5名骨幹成員、接近20名中介人及數以十計的傀儡戶口持有人。

調查發現，該5個網站由今年初至今，合共收取4.65億港元作非法網上賭博；而在拘捕行動期間，人員亦發現有20名被捕人士仍然管有相關的收受賭注，以及懷疑用於洗黑錢的相關戶口。人員在個別中介人的電子裝置和外圍網登入帳號內，尋獲合共約1.64億港元的足球、賽馬以及網上牌類賭博的投注紀錄，不排除當中包括他們所管理的客戶的投注紀錄。此外，有人疑自願將他們的「轉數快」戶口、銀行戶口及儲值支付工具戶口，交予不同犯罪集團作洗黑錢之用。

調查人員表示，現時正值歐國盃舉行期間，根據過往經驗，許多市民對足球博彩的投注亦會提高。執法部門提醒市民，一定要循合法途徑投注，若然在外圍網站投注，均屬違法。「臨軒」行動的調查仍然進行中，執法部門會繼續就非法外圍賭博活動加強執法。