當局就沙嶺數據中心向徵求計劃意向書　範圍或擴至10公頃

「沙嶺殯葬城」計劃因受到深圳居民反對而壽終正寢，當局去年提出改作創科用途，其中方向是發展為數據園區。創新科技及工業局、政府資訊科技總監辦公室日前（18日）就沙嶺數據中心用地發展向業界徵求計劃意向書，當局出利用已平整的2公頃發展，或再進一步連同該範圍周邊共10公頃的潛在土地進行發展兩個方案，邀業界就發展規模、營運模式等提意見，7月底截止。創科局與資科辦將聯同發展局北部都會區統籌辦事處和土木工程拓展署將於本月27日就徵求計劃意向書舉行簡介會。

意向書文件中提到，沙嶺用地目前已平整的2公頃土地，原先劃作「墳場、靈灰安置所、火葬場及與殯儀有關的用途」，當局稍後會視乎意向書所得意見，決定需否展開所需城規程序以改劃用途。意向書中又指出若利用已平整土地周邊的人造斜坡，相關範圍的可發展面積可進一步拓至共10公頃，範圍內建築高度上限為主水平基準上115米。

創科局與資科辦邀業界就發展數據中心的類型、規模及用途等提供意見，以及可發展的創科及輔助設施等。當局亦邀業界就發展規模表態，包括分成多個地塊抑或整體發展等，以及蒐集業界參與發展的意向，包括估計可作投資額、初步發展構思、對數據園區市場前景的見解等。意向書中亦指，相關用地現有電力、食水、排污渠、煤氣等基礎設備，日後發展商需視乎需要，自行與電力公司要求提升電力供應或設立新的供電站、鋪設通訊電纜、興建新儲水缸等；用地亦要保留公眾可暢達的道路，通往屬二級歷史建築的麥景陶碉堡。