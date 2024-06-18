中国海洋石油特約：旅遊保細節多多　留心伏位保平安

香港人出名愛旅遊，但購買旅行保險如不留意「伏位」，分分鐘出了事也沒得賠。《東呼即應》找來專業人士探討購買旅遊保險需注意事項。香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝提醒市民留意5大貼士，包括未出發前如目的地發生天災，主動取消旅程，機票及已付酒店訂金等，或可從旅遊保險中索償。

有團體較早進行調查顯示，不足1%港人有就旅遊醫學作專業諮詢，又指港人旅遊熱點例如日本、南韓、台灣以及東南亞等地，雖然傳染病風險不高，但不等於沒有風險，建議市民旅遊前最好先作諮詢，做好準備，甚至外遊前徵詢專業人士意見。市民鄭太表示：「我無呢個概念」，並指昤是次去探望女兒亦沒有買旅遊保險。市民陳太則稱，如果遠行才會購買。

消委會上年評比本地26款旅遊保險計劃，發現個人和家庭保費差異可達6倍。根據保險投訴局分析，去年共收到616宗投訴，涉及索償的投訴個案中，其中已審結的有354宗，只有104人獲得保險賠償。

香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝表示，因為旅遊保險由購買一刻開始生效，由制訂行程到出發期間都可能有突發狀況，譬如遇上嚴重意外或疾病，或當地發生天災及惡劣天氣等，而被迫取消行程，已付費用，例如已訂的機票、酒店或按金，若無法退款，可以從保險中索償。

陳潔芝又稱，最高和最低保費的計劃，保額相差都有一段距離，現在有保險公司會承保手提電腦、手機，及平板電腦等，但不是全部都受保，要留意購買的旅遊保險計劃會否受保。如手機方面都會有賠償限額，可能是每次旅程保一部，或者一部的賠償上限，部分保險公司會指定必需送回原廠維修才能獲得賠償。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，其實這不是一個強制性安排，不過個別旅行社為了保障客人，所以整個旅行團產品，包括住宿、玩，及機票等服務。如果參加該旅行團或購買此旅遊產品，當中須自行付費包括此旅行團的保險，即旅遊保險。崔又指，只可以向一間旅遊社申索一次賠償，並視乎個別旅遊保險。如果產品設計指定，為了旅行團安排，客人中途離團，有可能影響產品是否繼續可以保障受保人。