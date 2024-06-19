鼻胃喉誤插支氣管　伊院六旬病人留醫ICU情況危殆

伊利沙伯醫院今日(19日)公布一宗醫療風險警示事件。院方同日兩次置入鼻胃喉，並輸注營養奶，結果六旬病人情況突然轉差。經醫生急救及檢查，發現鼻胃喉誤插左支氣管。病人現時在深切治療部留醫，情況危殆。伊利沙伯醫院對事件十分難過，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問。

院內骨科病房一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，醫護人員在周日(16日)中午按照既定安排，為其置換新的鼻胃喉後；同日晚上另一名護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查。

病人在昨日(18日)清晨情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現鼻胃喉未有被置入正確位置後，立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房密切監察情況。醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。伊院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並成立根源分析委員會，就事件成因展開調查，八星期內提交報告及提出改善建議。