中大研「聰明導彈」消除腫瘤細胞　助鼻咽癌患者對抗EB病毒

鼻咽癌是香港常見的癌症之一，尤其男性患病風險更高。有研究指，鼻咽癌個案超過9成與EB病毒有關。事實上，該病毒感染超過95%人，惟絕大部分會潛伏於患者體內伺機而動，無任何病徵，亦難以消除。香港中文大學醫學院就研究出新型mRNA標靶藥物，俗稱為「聰明導彈」，可透激活病毒，再配合其他藥物、患者免疫系統等，針對性消除腫瘤細胞。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏表示，由於新藥不會對正常細胞造成任何影響，相信副作用會比傳統電療、化療大幅減少。

中大醫學院病理解剖及細胞學系羅國煒教授指，EB病毒有兩種階段，分為「潛伏」和「裂解」周期；絕大部分進入裂解周期的EB病毒會被免疫系統消滅，惟有小量會潛伏於人體內，難以消滅。當患者因基因缺陷或外在因素令細胞出現問題時，EB病毒就會感染該細胞，並進一步發展成癌細胞。

為針對EB病毒，中大醫學院病理解剖及細胞學系研發出mRNA脂質納米顆粒製劑，並將之投入小鼠實驗。結果顯示，藥劑會激活近8成潛伏EB病毒，令免疫細胞、藥物發揮功效，消除病毒及周邊癌細胞；而且有使用該藥物的老鼠，心、肺、腎等重要器官均無異於一般老鼠。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏就解釋，新藥劑會進入正常及癌細胞，但只會對癌細胞造成影響，有別於會造成較大傷害的傳統電療及化療。羅國煒補充，mRNA藥物已被廣泛應用，其安全性較高；而且新藥為標靶藥物，亦會較現有藥物更有效。

曾教授表示，該mRNA標靶藥物目前正申請批核及進行各項測試，預計4年後就會進行第1期病人臨床測試，冀能為鼻咽癌患者帶來希望。