調查指社會對白蝕症多有誤解　有患者表示因病情緒受困

白蝕症（白癜風）是一種慢性皮膚症狀，雖不會對患者身體健康造成很大損傷，但會對患者精神健康帶來不小傷害。「告白會」今日（20日）發布一項針對白蝕症的一項調查報告顯示，許多患者對自身所患的疾病不甚了解，也不清楚如何治療。有患者表示，初期以為只是皮膚敏感，不料之後蔓延全身，也遭受不少旁人異樣眼光。醫生表示，白蝕症室一種免疫性疾病，並不會傳染。

香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，是次調查訪問了約300名市民，有近45%受訪者表示不清楚白蝕症有無遺傳性，49.6%的受訪者也表示並不知道白蝕症有無有效的醫治方法，還有55.7%的受訪者不知道白蝕症患病時間愈長會否愈難治療。此外，黃敏兒指出，關於白蝕症，受訪者都偏向認知模糊，不知道相關的知識也不清楚治療方法。黃敏兒表示，透過研究可以發現大部分受訪者都對白蝕症一知半解。

養和醫院皮膚科主任皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，白蝕症是一種獲得性自身免疫性皮膚疾病，即身體免疫系統會攻擊自身黑色素細胞，導致身體任何部位都會出現白斑。即便白蝕症往往不會危及生命，但容易導致患者自卑和負面心理影響；同時他表示白蝕症不具備傳染性，僅是在白蝕症斑點下存在不受控制的炎症。陳俊彥還指，目前全球範圍內白蝕症的發病率為0.5%至2%，當中過半患者會在20歲前發病，而香港的發病率約為0.5%至1%，約有4萬人患有白蝕症。

陳俊彥還表示，白蝕症容易給患者帶來抑鬱症、情緒障礙、適應障礙甚至自殺傾向，導致患者生活品質下降。陳俊彥續指，當前白蝕症的主要治療方法有多種，外用皮質類固醇、光療治療、內用皮質類固醇和一些移植及脫色療法。不過目前白蝕症患者對現有的治療手段普遍滿意度較差，患者會更傾向於更安全的治療方法，無論療效如何。而且當前的的治療方法缺乏靶向性，會導致效果不理想和有潛在不良反應。

患者吳女士表示，自己的發病始於去年年初，起初以為僅是皮膚敏感，但後來蔓延全身且十分顯眼。吳女士稱，發病後時常遭到異樣的目光，人們會刻意和她保持距離，擔心會被傳染。她表示起初十分難以接受甚至一度想過自殺，但好在她在家人及朋友的鼓勵下逐漸走出陰霾，正視自己的疾病。在治療方面，起初吳女士被醫生建議使用類固醇藥物，但由於其患有青光眼不適合用藥，其後也嘗試了中醫治療用過中藥膏，但由於效果不理想且有副作用便停止用藥。吳女士還表示，如果有新的且安全的藥物也會十分樂意嘗試，希望能重新回到正常生活。