君怡酒店咖啡屋爆食物中毒　9人自助餐食海鮮冷盤等後屙嘔

尖沙咀君怡酒店咖啡屋爆食物中毒！衞生署衞生防護中心今日(21日)公布，3宗有流行病學關連的食物中毒個案涉及9名男女病人，他們近日先後到涉事餐廳享用自助餐，其後出現腹痛、發燒、惡心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵，當中7人已求醫，3人需入院，其中1人的糞便樣本經化驗後，證實帶有沙門氏菌。全部病人情況穩定。初步調查顯示，受影響人士曾進食多種食物包括海鮮冷盤及甜品。

首宗個案涉及3名年齡介乎54至82歲的女子，她們在本周一(17日)於君怡酒店咖啡屋進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、惡心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵；第2宗個案涉及4名年齡7至50歲的女子，她們於本周二(18日)於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵；第3宗個案涉及2名男女，他們本周二於該酒店同一餐廳進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

防護中心呼籲曾於本周一或周二光顧君怡酒店咖啡屋後，出現急性腸胃炎症狀的人士，應盡快求醫及聯絡中心。食物環境衞生署食安中心及環境衞生部人員，已於昨日(20日)晚上到相關餐廳作跟進調查，發現處所清潔狀況有欠妥善，遂向處所負責人作出票控。經巡查後，認為相關餐廳須進行徹底清洗及消毒工作，而處所負責人亦願意作出配合，由即日起暫停餐廳業務以便進行清潔相關工作，待食環署人員覆檢滿意後才會重開餐廳。食環署人員亦檢取食物及環境樣本作進一步化驗。