卅歲菲傭證染麻風病　4月下旬到港翌月確診

網上近日有貼文指一名新聘用菲傭確診患上麻風病。衞生署衞生防護中心今日(21日)表示錄得一宗相關個案，涉及一名30歲女子，現時情況穩定。初步調查顯示，病人潛伏期內於菲律賓逗留，並於4月下旬從當地到港。她的家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察，並會接受進一步評估。

患者過往健康良好，她自5月上旬起手臂出現皮疹，並於上月23日到將軍澳醫院求診及入院接受治療，其皮膚組織樣本經化驗後，證實確診麻風病。防護中心重申麻風在本港傳播的風險低，而該病不會輕易透過人傳人傳播。

麻風(漢森氏病)是一種由麻風桿菌引致的慢性傳染病，可以經由鼻腔飛沫或密切皮膚接觸所。麻風會影響患者的皮膚、周邊神經、上呼吸道黏膜和眼睛。症狀可於感染後一年內出現，亦可能於20年或更長的時間後才出現。如未經治療，患者可失去感知能力並引致殘疾。發言人重申，麻風可以治愈，而及早接受治療可避免出現殘疾。本港備有多藥物療法的抗生素(利福平、氯法齊明及達普頌)，有效治療麻風。

防護中心強調，麻風病只會透過與未經治療的麻風患者持續及密切接觸數月至數年以上方會傳播。麻風病不會輕易人傳人，亦不會因與麻風患者作日常社交接觸如握手或擁抱、共享食物或相鄰而坐而傳播。此外，麻風病不會透過性接觸傳播或在懷孕期間傳播給胎兒。當患者開始接受治療後，便不再具傳染性。