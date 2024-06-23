葵涌火葬場4火化爐用逾20年　政府擬斥逾5億元重置翻新

葵涌火葬場現有的4個火化爐已使用超過20年，已達預期可提供的火化時段總數，穩定性會逐漸下降，政府擬耗資逾5億元重置及進行其他翻新工程，並計劃在財委會批准撥款後展開工程，目標為約3年半內竣工，現已同步進行工程招標。立法會工務小組委員會將於明日（24日）開會討論是否通過工程撥款。

環境及生態局向立法會提交的文件顯示，葵涌火葬場位於葵涌永孝街11至13號，在1979年啟用，設有4個火化爐、2個禮堂、輔助設施和辦事處等附屬設施。現有火化爐在2003年重置，每年可提供約7,000節火化時段。過去20年，葵涌火葬場每個火化爐平均已提供逾4.01萬節火化時段，已達預期可提供的火化時段總數，其穩定性會逐漸下降。

擬議工程費用估計逾5億元，面積約3,646平方米，範圍包括拆卸4個現有火化爐和重置4個新火化爐；改裝2個禮堂及其外部地方，包括外牆立面及遮雨篷等；改裝及增建與運作相關的附屬設施，包括在火葬場主樓附近的空地，增建1座附屬樓宇，作機房、保養維修及裝備儲存用途，以騰出地方擴大靈柩存放空間。

在擬議工程施工期間，葵涌火葬場將暫停提供火化服務。食物環境衞生署會透過人手調配及特別營運安排，主要在哥連臣角、和合石及富山火葬場增加額外的火化時段，以應付服務需求。當局預計，工程進行期間對附近交通不會構成影響，附近的葵涌靈灰安置所、紀念花園、流產胎火化設施及其他公眾殮葬相關服務將維持正常運作。

目前，食環署管理6個火葬場，共設有34個火化爐，每年可提供約共5.73萬節火化時段。文件提到，政府正同時規劃在和合石墳場興建新火葬場，預計落成後每年可增加超過2.1萬節火化時段。至於富山火葬場和鑽石山火葬場的火化爐，亦預期會在數年內到達可用期限。